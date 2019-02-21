شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو السعودي.. لفتة طيبة من الهلال والاتحاد تجاه دولة الكويت والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت مباراة الكلاسيكو السعودي التي تقام الآن على ملعب إستاد الجوهرة المشتعلة بين الاتحاد والهلال لفتة طيبة قام بها اللاعبين والجماهير قبل إنطلاق المباراة وهي الإحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت والذي يوافق اليوم الخامس والعشرين من فبراير ويحمل الرقم 50.

وقام لاعبوا الأهلي والاتحاد بالتوشح بكوفيات عليها أعلام المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى أعلام دولة الكويت كما قام أعضاء الجهازين الفنيين بإرتداء نفس الكوفيات والتي كتب عليها كلمة أخوة الأمر الذي يدل على مدى الترابط بين السعودية والكويت.

ولم يقتصر الأمر على اللاعبين والجهاز الفني فحسب بل حمل الأطفال الموجودين في الملعب لافتة كبيرة حملت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالإضافة إلى صورة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.

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وقام الحساب الرسمي لقناة السعودية سبورت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بنشر تغريدة بها مراسم دخول الفريقين إلى أرضية الملعب مرتديين الكوفيات مع وجود جماهير ترتدي نفس الوشاح تحت عنوان " أخوة وسند"