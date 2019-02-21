شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق والجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني، على هامش مران اليوم الخميس، في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائبه، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، القائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي.

وحرص رئيس النادي على التأكيد للاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق ثقته الكاملة في إمكانياتهم الفنية، وقدراتهم على التتويج ببطولة الدورى العام خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الكونفيدرالية الأفريقية.

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وأكد رئيس الزمالك أنه يدرك جيدا أنهم قادرون على تخطى كبوة طلائع الجيش وخسارة نقطتين في مشوار المنافسة على اللقب المحلي، والعودة لتحقيق الانتصارات خلال الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

وأشار إلى أنهم لا يزالون على قمة جدول المسابقة، وهم الأفضل في الدوري العام وحظوظهم كبيرة للتتويج بالبطولة خلال الموسم الحالي.

وأكد رئيس النادي للاعبين والجهاز الفني دعم ومساندة مجلس الإدارة لهم من أجل التتويج بجميع البطولات خلال الموسم الحالي.

وطالب اللاعبين بتحقيق الفوز على فريق بيترو أتليتكو الأنجولي في مواجهة، الأحد المقبل، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، لتكون بمثابة انطلاقة الفريق في البطولة الأفريقية.