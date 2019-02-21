شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإنجليزي يغرم كلوب مدرب ليفربول 45 ألف جنيه إسترليني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قيمتها 45 ألف جنيه إسترليني على الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على خلفية تصريحاته عقب لقاء فريقه أمام ويستهام يونايتد في الدوري الممتاز في وقت سابق من الشهر الحالي.

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وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإخبارية أن الاتحاد الإنجليزي فرض العقوبة على كلوب بسبب تصريحاته ضد كيفن فريند حكم مباراة الريدز والهامرز.

واعترف كلوب- عقب المباراة- بإحراز فريقه لهدف من تسلل واضح في الشوط الأول، لكنه اتهم حكم المباراة بأنه عندما علم بالخطأ بين الشوطين، قام بمحاولة تصحيحه عن طريق إصدار قرارات ضد ليفربول في الشوط الثاني.

وكانت المباراة انتهت بتعادل الفريقين 1-1 يوم 4 فبراير ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.