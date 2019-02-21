شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مشاركين يتأهلون للمرحلة النهائية من مسابقة «طبع الإبل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
أعلنت اليوم (الخميس) لجنة تحكيم طبع الإبل تأهل ثمانية مشاركين من أصل 14 مشاركاً للمرحلة النهائية، التي تقام يوم غدٍ (الجمعة) في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة، وذلك بعد تجاوز الفائزين جميع المراحل بنجاح، وتتمثل في المشالع والعكس والخروج منها تلبية لنداء ملّاكها، وهم راضي الشيباني، ومنصور الراشد، وناصر السبيعي، وفهد الرشيدي، في لون «الشعل»، وفهد السبيعي وعبدالله السبيعي في لون «الصفر»، وعبيد الخيوط وعلي أبو اثنين في لون «وضح».
وحظيت المنافسة بحضور جماهيري كبير نظراً لما شهدته الساحة من حماس وتفاعل كبيرين بين الإبل وملّاكها في جميع المراحل التي وضعتها اللجنة.
يذكر أن اللجنة المنظمة في هذه النسخة أدخلت أكثر من مسابقة في محاولة لتغطية جميع جوانب ما يخص الإبل والمهتمين بها من أجل نجاح المهرجان.
وسيشهد يوم غدٍ (الجمعة) المرحلة الأهم وهي انصراف الإبل عن العلف وهي جائعة عند نداء أصحابها لها، وبذلك ستقوم اللجنة باختيار أفضل خمسة مشاركين للفوز بالجوائز في هذه النسخة.
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