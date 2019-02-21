شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الخميس 21 / 2 / 2019 الليو يعود للتانجو في مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد برشلونة بقيادة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي لخوض مواجهة إشبيليه الهامة بعد غد السبت فى إطار الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين فى مارس



بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أقرب من أي وقت مضى للعودة لارتداء قميص منتخب بلاده، وقد يدشن عودته في مارس المقبل.

وقرر "البرغوث" الابتعاد قليلا عن أجواء المنتخب بعد المشاركة المخيبة للآمال لـ"راقصي التانجو" في مونديال روسيا 2018، حيث عانى رفاق ميسي الأمرين للتأهل عن مجموعتهم، ثم انتهى مشوارهم في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب البطولة.

وبات ميسي الآن قريبا من العودة مجددا إلى أحضان "البيسيليستي"، فقد ألمح رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلوديو تابيا، إلى إمكانية ظهور ميسي بقميص "راقصي التانغو" في مارس المقبل، حيث قال في مقابلة مع "tycsports": "إذا استدعاه ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، فميسي سيكون في قائمة المنتخب".

وتخوض الأرجنتين مباراتين وديتين الشهر المقبل استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، الأولى أمام فنزويلا في الـ23 من مارس، والثانية أمام المنتخب المغربي في طنجة في الـ26 منه.

ميسي يتبرع بالأموال لأطفال كبينيا



وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن مؤسسة ميسي الخيرية بالتعاون مع اليونيسيف قرر التبرع بـ 200 ألف يورو كمساعدة إنسانية لإنشاء مضخة مياه صالحة للشرب وتوفير الطعام في كينيا.

ويُخصص الدعم المالى من مؤسسة ميسي بالإشتراك مع اليونيسيف لعدد من الجوانب الرئيسية فى مقدمتها توافر المياة الصالحة للشرب فى المنازل والمدارس الإبتدائية فى كينيا.

وسيكون لكل طفل قدراً من الماء خلال اليوم الدراسي ، وسيتم بناء حمامات جديدة في المدارس لتحسين النظافة، وتوفير 4 ألالاف مكمل غذائي لحل مشاكل المجاعة الموجودة في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 54000 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في كينيا ، وليس لديهم العلاجات اللازمة لمكافحته.