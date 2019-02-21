شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم الخميس 21 / 2 / 2019 البارسا يسعى للتعاقد مع نجم ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد برشلونة لمواجهة إشبيليه القوية بعد غد السبت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى إطار الجولة الـ 25 من الدورى الإسبانى.

برشلونة يسعى للتعاقد مع عوار



كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس أن نادى برشلونة يسعى للتعاقد مع الفرنسى ذو الأصول العربية حسام عوار نجم أولمبيك ليون.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البارسا تواصلت مع حسام حوار وحاولت اقناعه بالإنضمام الى البلوجرانا، ,ان النادى الكتالونى ازدادت رغبته بالحصول على خدمات اللاعب خصوصاً بعد اداءه يوم الثلاثاء الماضى، فى لقاء الفريقين بذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

واشارت الصحيفة إلى أن أرسنال الإنجليزى مهتم ايضاً مهتم بضم عوار لـ خلافة ارون رامسى الذى انتقل إلى يوفنتوس الإيطالى الموسم المقبل.



حسام عوار

فالفيردى يرفض رحيل راكيتيتش عن برشلونة



ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ارنستو فالفيردى المدير الفنى للبارسا يمانع رحيل لاعبه الكرواتى إيفان راكيتيتش، والذى كان سببا بإستمراره هذا الموسم بعد ان كان قريب من الرحيل لـ باريس سان جيرمان الفرنسى.

وأشارت الصحيفة أن وضع راكيتيتش الآن مختلف حيث أن الإدارة لا تعتقد أن الوقت مناسب للتجديد معه ورفع راتبه لذلك راكيتيتش يفضل الرحيل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة انتر ميلان القوية فى ضم راكيتيتش الموسم المقبل.