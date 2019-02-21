شكرا لقرائتكم رسميا.. انطلاق الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي 10 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، رسميا اليوم الخميس، أن الموسم المقبل من المسابقة سينطلق يوم 10 أغسطس القادم.

وكشفت الرابطة أن موسم الانتقالات الصيفية سينتهى قبل انطلاق المسابقة بيومين، وتحديدا يوم 8 أغسطس، وذلك للموسم الثانى على التوالى، بعد أن كان الموسم يمتد لنهاية أغسطس بعد انطلاق المسابقة.

ومن المنتظر أن ينتهى الموسم المقبل فى بداية مايو 2020، وذك نظرا لإقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) فى شهر يونيو من نفس العام.