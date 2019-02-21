شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر غياب علاء وبهاء عن جلسة رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغيب محمود علاء مدافع الزمالك، عن جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين، الذى عقدها رئيس قلعة ميت عقبة بعد تعادل الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى.

كشف مصدر مطلع بالزمالك سر غياب اللاعب عن الجلسة حيث أوضح إن محمود علاء لم يتم إخطاره بجلسة رئيس القلعة البيضاء حيث كان يخضع لجلسة علاجية فى مبنى كرة القدم تحت إشراف طبيب الفريق ثم غادر مقر النادى بعد تلك الجلسة خاصة إنه يخضع لبرنامج تأهيلى من إصابة العضلة الضامة التى أبعدته عن مباراة الطلائع وستبعده عن اللقاء القادم أمام بترو أتلتيكو الأنجولى.

وكشف المصدر ذاته إن بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك تغيب أيضا عن الجلسة حيث خاض مرانا منفردا قبل تدريبات الفريق وحصل على إذن من السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك بمغادرة النادى وذلك لمرض زوجته.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو، يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة التى يحتل صدارتها نصر حسين داى الجزائرى بـ4 نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 3 نقاط ثم الزمالك بنقطة وحيدة فى مؤخرة ترتيب المجموعة.