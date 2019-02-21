شكرا لقرائتكم 32 ميدالية للاعبي مصر في أول أيام بطولة مصر الدولية للكاديت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت مصر على 32 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات و 16 برونزية في أول يوم من منافسات بطولة مصر الدولية للكاديت المقامة حاليا بالغردقة.

في منافسات وزن -33 كجم للناشئات حصلت جنا علي لاعبة وادي دجلة على الميدالية الفضية، و جنا محسب لاعبة وادي دجلة و فريدة المليجي لاعبة طنطا على البرونزية.

في منافسات وزن -41 كجم للناشئات حصلت مريم الزناتي لاعبة وادي دجلة على الذهبية و ملك حسام لاعبة صيد الدقي على الفضية و سلمى حسين لاعبة سموحة على البرونزية.

في منافسات وزن -47 كجم للناشئات فازت عائشة أحمد لاعبة اكادمية برولايف على الفضية، و هنا البواب لاعبة الاولمبي على البرونزية و عليا نادر لاعبة بترول اسكندرية على البرونزية.

في منافسات وزن -55 كجم للناشئات حصلت ريم محمد لاعبة صيد الدقي على الفضية و زينب زكريا لاعبة اكادمية عالم الرياضة على الفضية و ملك فوزي لاعبة المنتزه على البرونزية و هنا الملاح لاعبة اكادمية عالم الرياضة على البرونزية.

في منافسات وزن +59 كجم للناشئات احرزت جنا الجويلي لاعبة سموحة الميدالية الذهبية و حصلت جنا السيد لاعبة سموحة على الفضية و شاهيستا سيد لاعبة الاولمبي على البرونزية و عهد أحمد لاعبة المؤسسة العسكرية بالاسماعيلية على البرونزية.

و في منافسات وزن -37 كجم للناشئين فاز محمد حسام لاعب وادي دجلة بالذهبية و عمر فتحي لاعب الزهور بالفضية و أحمد محمد لاعب المقاولون العرب بالبرونزية و يوسف عبد العاطي لاعب الاولمبي بالبرونزية.

و في منافسات وزن -45 كجم للناشئين حصل علي أنور لاعب سموحة على الذهبية و يوسف الجدوي لاعب دجلة على البرونزية و عمر السيرسي لاعب وادي دجلة على البرونزية.

و في منافسات وزن -53 كجم للناشئين توج أحمد خالد ابراهيم لاعب الزهور بالذهبية و فاز سيف حسين لاعب المؤسسة العسكرية بالهايكستب بالبرونزية.

و في منافسات وزن -61 كجم للناشئين حصل محمود صلاح الدينلاعب اكادمية عالم الرياضة على الذهبية و عبد الرحمن السيد لاعب المصري على الفضية و يوسف مظهر لاعب حدائق الأهرام على البرونزية.

و في منافسات وزن +65 كجم للناشئين حصل معاذ أشرف لاعب حدائق الأهرام على الذهبية و محمد علي لاعب سموحة على الفضية و مروان ذكريا لاعب اكادمية عالم الرياضة على البرونزية.

و قام كابتن عمرو سليم و أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري بتسليم الميداليات للفائزين في مراسم التتويج.