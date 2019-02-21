شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أوليمبياد الشباب يطلبون المساواة بأبطال الصين 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب عدد من لاعبي دورة الألعاب الأوليمبية للشباب الأخيرة، التي أقيمت في الأرجنتين في شهر أكتوبر الماضي، تعديل قيمة المكافآت التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة للحاصلين علي الميداليات الذهبية والفضية والبروزنية، والمراكز من الرابع إلى الثامن.

واعتمد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، 7 ملايين و171 ألف جنيه ، لصرف مكافآت أبطال بعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب الأخيرة، التي أقيمت في الأرجنتين في شهر أكتوبر الماضي، واحتلت البعثة المصرية المركز الــ22 في جدول ميداليات الدورة، محتلا المركز الأول على الدول الأفريقية والعربية في جدول الميداليات ، بعدما حصدت 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية ، وميداليتين فضيتين و7 ميداليات برونزية.

حيث يحصل كل من: سلمى أيمن التي فازت بذهبية تاريخية للخماسي الحديث، وأحمد أسامة الجندي الذي توج بالذهبية الثانية للبعثة المصرية وللخماسي الحديث، وياسمين نصر، التي توجت بذهبية تاريخية للكاراتيه في أول مشاركاته الأوليمبية في منافسات وزن - ٥٣ كجم، على 375 ألف جنيه لكل منهم مكافأة التتويج بالميدالية الذهبية.

ويحصل كل من أصحاب الميدالية الفضية على 281 ألفا و250 جنيها؛ وضمت القائمة الثنائي نعمة سعيد لاعبة رفع الأثقال في وزن ٥٨ كيلو، وروان أيمن لاعبة ألعاب القوى، بينما يحصل 6 لاعبين من أصحاب الميداليات البرونزية والمركز الثالث في الألعاب الفردية على 187 ألف و500 جنيه؛ حيث ضمت القائمة كل من إياد بركات عادل (-٧٣ كجم، تايكوندو)، وعبد الرحمن سامح (٥٠ م حرة، سباحة)، ومازن العربي (سلاح)، عبد الله جلال مصطفى (٧٧ كجم، رفع أثقال)، وأحمد محمود خليل (١١٠ كجم، مصارعة حرة) ، وأحمد الصاوي (+٩١ كجم، ملاكمة).

وأكد أحد اللاعبين الحاصلين على الميدالية الذهبية رافضاً ذكر اسمه، ان هناك حالة من الاستياء لدي اللاعبين بسبب ضعف المكافات التي اعتمدت من الوزارة، مشيراً إلى أن المكافات تم تخفيضها إلى النصف ، مشيراً إلى أن المكافات التي تنص عليها اللائحة تقول أن صاحب الميدالية الذهبية يحصل علي 750 ألف جنيه وليس 375 ألف جنيه.

وطالب اللاعب ، بالمساواة على الأقل بالمكافات التي حصلها اللاعبون في اوليمبياد الشباب بالصين 2014، حيث حصل صاحب الميدالية الذهبية على 500 ألف جنيه ، موضحا أنه ليس من المقبول أنه بعد مرور 5 سنوات يحصل ابطال اوليمبياد شباب 2018 أقل من هذا المبلغ .

ومن جانبه، يسعي دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، علي تحقيق مطلب اللاعبين من خلال التواصل معهم لمعرفة مطالبتهم واعداً بالنظر مرة أخرى في المكافات المالية التي تم اعتمادها خاصة أن الوزارة تعمل دائما علي تشجيع الأبطال الذين يمثلون مصر دولياً وقارياً .