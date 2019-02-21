شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر غياب علاء وبهاء عن جلسة مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب الثنائى محمود علاء مدافع الزمالك وبهاء مجدى الظهير الأيسر، عن جلسة مرتضى منصور رئيس النادى مع اللاعبين، الذى عقدها رئيس قلعة ميت عقبة بعد تعادل الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثالثة والعشرين بالدورى.

غياب علاء وبهاء عن الجلسة الطارئة التي عقدها رئيس الزمالك كان له سببين.