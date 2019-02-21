شكرا لقرائتكم خبر عن صالح المصري و مخلوف الداخلية ينضمان للمنتخب الأوليمبى فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب عن متابعة عدد من اللاعبين لضمهم فى معسكر شهر مارس المقبل للحكم على مستواهم فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى ستقام نوفمبر المقبل والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

من ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام لمعسكر المنتخب فى مارس المقبل ، إسلام صالح لاعب المصري و محمد مخلوف لاعب الوسط بالداخلية بعد ظهورهم بمستوى مميز مع فرقهم مؤخراً.

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي 3 وديات فى شهر مارس الأولى أمام مالاوي يوم 8 مارس ثم أمريكا و هولندا يومي 22 و 26 من نفس الشهر.