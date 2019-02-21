شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن أسعار تذاكر مواجهة بترو أتلتيكو وطرحها غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسعار تذاكر مواجهة الفريق مع بترو أتليتكو الأنجولى، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

جاءت أسعار تذاكر اللقاء كالتالى:"100 جنيه للمقصورة، 75 جنيها للدرجة الأولى، 50 جنيها للموحدة"، من المقرر أن يتم بيع التذاكر بمقر نادي الزمالك واستاد الإسكندرية ونادي سموحة في الإسكندرية بدايه من غدا الجمعة.

ويحتل الزمالك مؤخرة المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة ويحتل صدارة المجموعة نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى وجورماهيا الكينى بـ3 نقاط.