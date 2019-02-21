شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقترب من اللحاق بمواجهة الزمالك والمقاصة بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الطبى للزمالك، تأجيل تحديد موعد عودة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض للتدريبات الجماعية للأسبوع المقبل، وذلك لحسم الموقف النهائى من إمكانية الاستعانة بخدماته أمام مصر المقاصة، فى المباراة المقرر لها يوم الأربعاء القادم، فى دور ربع النهائى من منافسات كأس مصر.

يستمر غياب محمود علاء عن الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر لها الأحد القادم، على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة التى يتذيلها الفريق الأبيض بنقطة واحدة ويتصدرها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط.

يعانى محمود علاء من إجهاد فى العضلة الضامة أدى إلى غيابه عن الزمالك أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ23 بالدورى، فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2 / 2، يبذل جهاز الزمالك محاولات مكثفة من أجل لحاقه بمباراة المقاصة وارتفعت أسهم عودته للأبيض فى تلك المباراة خاصة مع تعافيه بشكل نسبى مع بداية برنامجه العلاجى.