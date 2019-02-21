صراع القمة يشتعل.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعثر الزمالك وبيراميدز.. وقائمة الهدافين (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، فوزا مستحقا على الداخلية، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن الجولة الـ23، من الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الأخر، تعادل الزمالك مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما، في إطار نفس الجولة.

وكان بيراميدز قد تلقى خسارة مفاجئة من الجونة بهدفين لهدف.

وبذلك حافظ الزمالك على تصدره للدوري بـ 52 نقطة وله مباراتين مؤجلتين، يليه بيراميدز بـ 45 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي الثالث، والذي يمتلك نفس عدد النقاط، علما بأن المارد الأحمر له 3 مباريات مؤجلة، والمقاولون رابعا بـ 34 بفارق الأهداف عن المقاصة.

جدول الدوري كاملا

قائمة الهدافين

يتصدر قائمة الهدافين الثنائي محمود علاء، مدافع الزمالك، وأحمد علي مهاجم المقاولون بـ12 هدفا، وفي المركز الثاني حسام باولو و كهربا بـ 10 لكل منهما.