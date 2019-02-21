الزمالك يُعلن أسعار تذاكر مباراته أمام بترو إتليتيكو الأنجولي وأماكن بيعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن أسعار تذاكر مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي ونظيره بيترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره بتر والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأشار رئيس الزمالك، عبر بيان أورده موقعه الرسمي مساء اليوم الجمعة، إلى أن سعر تذاكر المقصورة 100 جنيه، الدرجة الأولى 75 جنيه والموحدة 50 جنيهًا.

ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر بمقر نادي الزمالك واستاد الإسكندرية ونادي سموحة في الإسكندرية بداية من يوم الجمعة.

يُذكر أن الزمالك يتذيل ترتيب مجموعته بالكونفيدرالية برصيد نقطة، بينما يحتل بترو أتليتكو المركز الثالث بثلاثة نقاط بفارق الأهداف عن جورماهيا الوصيف.