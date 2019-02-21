الكاف: اهتمام كبير من الرئيس السيسي ببطولة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا حول زيارة رئيس الكاف أحمد أحمد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا باهتمام سيادته بتنظيم بطولة أمم إفريقيا، وذلك بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة المهندس أشرف صبحي.

وأضاف الكاف، خلال بيان على موقعه الرسمي، أن الزيارة جرت الخميس بين فخامة الرئيس السيسي والسيد أحمد أحمد، في القصر الرئاسي في القاهرة.

وأضاف الكاف أن الرئيس السيسي كلف الحكومة بتيسير تطوير المرافق والبنية التحتية في المدن الخمس التي ستحتضن البطولة.

وأشاد أحمد أحمد باهتمام فخامة الرئيس السيسي بكأس الأمم الإفريقية، وحرص القيادة السياسية على إنجاح البطولة التي تنظمها القاهرة في يونيو المقبل.