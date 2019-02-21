أمير مرتضى: نتائج الفرق الأخرى لا تضغطنا.. ولازلنا على القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، إن مشوار بطولة الدوري العام لا يزال طويلاً للغاية والتعادل مع طلائع الجيش ليس نهاية المطاف.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مساء يوم أمس الأربعاء أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

وتابع المشرف على قطاع الكرة في الزمالك:" وارد أن أي فريق في العالم أن يتعادل أو يخسر ولا يوجد فريق يحقق الفوز في جميع مبارياته، الزمالك لا يزال متصدرًا قمة جدول المسابقة ولا ينظر إلى نتائج المنافسين على الإطلاق لأن هدف فريقه هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة"، مشيرًا إلى أن نتائج الأندية المنافسة لا تضع فريقه تحت ضغط فالكرة بملعب اللاعبين.

واسترسل:"قادرون على تعويض التعادل الأخير أمام طلائع الجيش، لدينا ثقة كامله في اللاعبين والجهاز الفني والعودة سريعًا إلى الانتصارات مجددًا، سياسة الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك وهناك دعم ومساندة كاملة من الإدارة للاعبين والجهاز الفني للتتويج بمختلف البطولات".

وأكد المشرف العام على الكرة، أن لاعبي الزمالك رجالًا وعلى قدر المسئولية ويمتلكون كافة الإمكانيات التي تجعلهم أبطالًا الدوري العام، مطالبًا الجماهير بالاستمرار في دعم الفريق وعدم الالتفات إلى الشائعات والأقاويل التي تهدف ضرب استقرار الفريق.

وأتم منصور حديثه بالإشارة إلى أن لديه ثقة كاملة في عودة الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية والأفريقية، وإسعاد الجماهير الزملكاوية المساندة بقوه لفريقها.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيف ومثلهما عن الأهلي صاحب المركز الثالث.