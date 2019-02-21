مليلية يضم مهاجم الكونجو برازفيل

انضم المهاجم السابق لمنتخب الكونجو برازفيل “دومينيكو مالونجا” لصفوف نادي مليلية الناشط في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم، ويلعب له المغربي سفيان شاكلا، لاعب إخيدو وآلميريا وريال بيتس الأسبق.

وقال الموقع الرسمي لنادي مليلية “انضم مالونجا لصفوف الفريق بالمجان بعد انتهاء عقده مع فريقه اليوناني السابق. مالونجا لديه خبرة واسعة في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك كرة القدم الإسبانية، ويتمتع بقوة بدنية وجودة تقنية، وسيبدأ التدرب على الفور تحت قيادة المدرب لويس كاريون”.

وبدأ مالونجا مسيرته الكروية مع فريق موناكو “ب” عام 2006 ومنه انتقل إلى صفوف نادي تورينو ليمثله في 9 مباريات بالدوري الإيطالي بموسم 2008/2007، ويسجل له هدفًا وحيدًا.

وقامت إدارة تورينو بإعارته لفودجيا لمدة 10 مباريات، وفي موسم 2010/2009 اكتسب شهرة كبيرة بفضل تسجيله لـ 8 أهداف في 22 مباراة خلال فترة إعارته من تورينو لنادي سينا.

مليلية يضم مالونجا (صور: Melilla web site)

لكن شهر العسل لم يستمر في سينا بسبب اكتفاءه بتسجيل هدفين في 22 مباراة بموسم 2011/2010، ثم صيامه عن التسجيل في 13 مباراة لعبها بموسم 2012/2011.

وفي موسم 2013/2012 أعير اللاعب إلى نادي فيتشينزا ليسجل معه 10 أهداف في 38 مباراة، وفي الموسم التالي أعير إلى ريال مورسيا ليسجل معه 5 أهداف في 27 مباراة بالسيجوندا الإسبانية.

وبعد انتهاء عقده مع سينا، انتقل مالونجا بالمجان إلى صفوف نادي هيبرنيان الأسكتلندي بموسم 2015/2014 والذي شهد تسجيله لـ 13 هدفًا في 24 مباراة.

ولم يمكث مالونجا أكثر من عامين في اسكتلندا وعاد إلى إيطاليا ليلعب مع نادي برو فيرتشيلي ثم لعب لفترات قصيرة مع إليتشي الإسباني وسيرفيتي السويسري، وكانت تجربته في النصف الأول من الموسم الجاري مع نادي شانيا كيساميكوس اليوناني هي الأخيرة قبل الإلتحاق بصفوف مليلية الإسباني.

مالونجا الذي يُجيد في قلب الهجوم وعلى الجناحين، وصل لعامه الـ 30 يوم الثامن من يناير الماضي، وفي جعبته 7 مباريات دولية فقط مع منتخب الكونجو برازفيل، دون أي هدف.

وكانت ودية المغرب يوم 27 مايو 2016 آخر مباراة دولية يلعبها مع الكونجو برازفيل، وبعدها لم يحصل على أي استدعاء، علمًا بأن أول مباراة دولية كانت في نوفمبر 2014 أمام السودان ضمن المجموعة الأولى بتصفيات أمم أفريقيا 2015.