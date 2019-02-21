بث مباشر مباراة تشيلسي ومالمو اليوم في الدوري الأوروبي

فريق تشيلسي الإنجليزي القاهرة - بوابة الوفد تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز الإنجليزي في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ". الإنجليزي في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ". ومن المقرر أن تنقل مباراة آرسنال ضد باتي بوريسوف عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي سوار الذهب كما يمكنكم مشاهدة اللقاء بجودة عالية من خلال البث الخاص بنا. مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو اليوم في الدوري الأوروبي

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