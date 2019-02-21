إعلان أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو الأنجولي

الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي كتب - مصطفى جويلي أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسعار تذاكر مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي وفريق بيترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها مساء الأحد المقبل فى استاد برج العرب بالإسكندرية. فى استاد برج العرب بالإسكندرية. وأكد منصور أن أسعار تذاكر اللقاء ستكون كالتالي: ١٠٠ جنيه للمقصورة ٧٥ جنيها للدرجة الأولي ٥٠ جنيها للموحدة ومن المقرر أن يتم بيع التذاكر بمقر نادي الزمالك واستاد الإسكندرية ونادي سموحة في الإسكندرية بدايه من غدا الجمعه ويواجه الزمالك بطل أنجولا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في التاسعة مساء الأحد ببرج العرب.

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