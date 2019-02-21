الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد الموسم المقبل من الدوري

شعار الدوري الإنجليزي كتب : أحمد البادي أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد بداية الموسم المقبل من بطولة الدوري" البريميرليج". وأكد حساب الاتحاد الإنجليزي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن بطولة البريميرليج لموسم 2019/20 سيبدأ في العاشر من أغسطس المقبل. تويتر"، أن بطولة البريميرليج لموسم 2019/20 سيبدأ في العاشر من أغسطس المقبل. ويأتي ذلك بعد انقضاء 26 أسبوع فقط من الدوري الإنجليزي في حين يتبقي 12 جولة على انتهاء البطولة. الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يحل وصيفًا بنفس عدد النقاط.

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