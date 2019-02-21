الزمالك يتعادل مع إنبي في بطولة الجمهورية للناشئين

فريق الزمالك للناشئين " أرشيفية " كتب - مصطفى جويلي تعادل نادي الزمالك مواليد 99 مع فريق إنبي بهدف لكل فريق ، وذلك في الجولة الثانية والعشرين ، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين، وأحرز هدف الزمالكالوحيد حسين فيصل. ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين، وأحرز هدف الزمالكالوحيد حسين فيصل. وجاء هذا التعادل تحت قيادة المدير الفني ك/ رفاعي محمد ويعاونه كل من ك/ Hحمد غانم مدرب ، ك/محمد حسن مدرب مساعد ، ك/ حمدي يوسف إداري الفريق.

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