أمير مرتضى: التعادل مع الطلائع ليس نهاية المطاف ومشوار الدوري مازال طويلًا

كتب - مصطفى جويلي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن مشوار بطولة الدوري العام لا يزال طويلا للغاية، والتعادل مع طلائع الجيش ليس نهاية المطاف، مؤكدا بان أى فريق في العالم وارد جدا أن يتعادل أو يخسر، ولا يوجد فريق يحقق الفوز في جميع مبارياته.

وأشار المشرف العام، الزمالك لا يزال متصدرا قمة جدول المسابقة، ولا ننظر

إلى نتائج المنافسين على الإطلاق، لأن هدفنا هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، مشيرا بأن نتائج الأندية المنافسة لا تضعنا تحت ضغط فالكرة بملعب اللاعبين، وقادرون على تعويض التعادل الأخير أمام طلائع الجيش.

وأضاف أمير مرتضي، لدينا ثقة كاملة في اللاعبين والجهاز الفني، والعودة سريعا إلى الانتصارات مجددا، مضيفا

أن سياسة الحساب بالقطعة انتهت من الزمالك، وهناك دعم ومساندة كاملة من الإدارة للاعبين والجهاز الفني من أجل التتويج بمختلف البطولات.

وأكد المشرف العام على الكرة، بأن لاعبي الزمالك رجالا وعلى قدر المسئولية ويمتلكون كافة الإمكانيات التى تجعلهم أبطال الدورى العام، مطالبا الجماهير الاستمرار في دعم الفريق وعدم الالتفات إلى الشائعات والأقاويل التي تهدف لضرب استقرار الفريق.

وأشار أمير مرتضي، بأن لديه ثقة كاملة في عودة الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية والأفريقية، وإسعاد الجماهير الزملكاوية المساندة بقوة لفريقها.