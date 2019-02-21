اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي | كورة لايف | كورة اون لاين | يويتوب | كل حصري

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يبحث الاتحاد عن فوزه الأول على أرضه في جدة هذا الموسم، في مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس الموافق 21-2-2019، للحصول على دفعة معنوية مهمة، عندما يستضيف الهلال المتصدر وحامل اللقب، في مباراة مرتقبة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) لكرة القدم

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

ويقدم الاتحاد موسما كارثياً، إذ يحتل المركز 15 وقبل الأخير في الدوري برصيد 15 نقطة من 20 مباراة، لكن ربما يكون الشيء الإيجابي مؤخراً أنه لم يخسر في آخر خمس مباريات.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

ولم يحقق الاتحاد سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم، وجاءت كلها خارج أرضه أمام الباطن والقادسية ثم الوحدة في الرابع من فبراير الماضي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

ويدرك الاتحاد ضرورة تحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات، حتى يبتعد عن منطقة الهبوط، وقبل أن يخوض مباراة صعبة أخرى في قمة جدة أمام الأهلي صاحب المركز الرابع.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يحظى الاتحاد، رغم النتائج السيئة، بدعم هائل من آلاف المشجعين المتحمسين، بعدما ذكرت تقارير أن إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، المعروف باسم الجوهرة المشعة، سيكون ممتلئاً.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

لكن رغم كل هذه الدوافع أمام العميد فإن المنافس الهلال الزعيم يعيش أحلى أيامه، ويبدو أنه لم يتأثر بتغيير مدربه في منتصف الموسم بل ربما تكون زادت قوته.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

وانفصل الهلال عن البرتغالي جورج جيسوس في نهاية الشهر الماضي، بسبب خلافات بين الطرفين، وتعاقد مع زوران ماميتش، الذي قاد العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي، كما أنه يملك خبرة العمل في السعودية مع النصر ثاني الترتيب.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

وفاز الهلال في آخر أربع مباريات، وينفرد بالقمة برصيد 49 نقطة، وبفارق ست نقاط عن النصر أقرب منافسيه، قبل أن يأتي الشباب (37 نقطة) والأهلي (36 نقطة) في المركزين الثالث والرابع.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

وظهر الهلال بشكل رائع في الجولة الماضية، عندما سحق القادسية 4-1، بأهداف نواف العابد والهداف الفرنسي بافتيمبي غوميز والإيطالي المنضم حديثاً سيباستيان جيوفينكو والمدافع علي البليهي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

وواصل الهلال تسجيل الأهداف بغزارة عندما تفوق 3-0 على ضيفه الاتحاد السكندري المصري في ذهاب دور الثمانية لكأس العرب للأندية الأبطال السبت الماضي، وبات على أعتاب الظهور في الدور نصف النهائي.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

وسيحاول الهلال بكل تأكيد مواصلة انتصاراته وتكرار تفوقه على الاتحاد، بعدما فاز ذهاباً 3-1 بأهداف محمد كنو وغوميز، وكارلوس إدواردو، الذي سيغيب بسبب تنفيذ عقوبة الإيقاف للمباراة الثانية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في الدوري السعودي

البطولة: الدوري السعودي للمحترفين (كأس الأمير محمد بن سلمان)

المباراة: الاتحاد ضد الهلال

الملعب: ملعب الجوهرة المشعة بجدة

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 في تمام الساعة 6:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر