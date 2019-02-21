اونلاين | الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم مجاناً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم مجاناً في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 21/فبراير/2019 - 07:32 م
سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع قمة نارية عندما يفتتح ملعب الأمير فيصل بن فهد أبوابه لاستضافة كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 21 فبراير 2019 في بث حي ومباشر عبر السعودي ة الرياضية في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 ويمكنك متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع يلا شوت بلس.