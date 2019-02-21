رياضة | الخطيب ونجوم الرياضة في عزاء خالد توحيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب ونجوم الرياضة في عزاء خالد توحيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في عزاء الراحل خالد توحيد الكاتب الصحفي ورئيس قناة الأهلي والمقام حاليا في مسجد عمر مكرم، والذي توفي يوم الإثنين الماضي.

وتواجد حسن حمدي، محمود الخطيب، طارق قنديل، محمد الجارحي، جوهر نبيل، محمد سراج، محمود أبو رجيلة، محمود سعد، عبد الحميد بسيوني، ثروت سويلم، عادل طعيمة، خيري رمضان، امير توفيق، أحمد فوزي، فتحي مبروك، ربيع ياسين، سيد عبد الحفيظ، عبد العزيز عبد الشافي.

وتواجد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وخيري رمضان ووزير الشباب السابق خالد عبد العزيز في عزاء خالد توحيد.