رياضة | فيديو| جماهير البلدية تطالب بإقالة العجوز بعد التعادل أمام الجزيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو| جماهير البلدية تطالب بإقالة العجوز بعد التعادل أمام الجزيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت جماهير بلدية المحلة التي حضرت المباراة اليوم أمام فريق الجزيرة المطروحي، بأقالة احمد العجوز المدير الفني للفريق، وذلك بعد التعادل السلبي، والإداء الغير جيد الذي ظهر عليه لاعبي المحلة.

حيث رددت الجماهير الموجوده في مدرجات نادي البلدية عبارات "امشي بقي ياعم خلي عندك دم" عقب انتهاء المباراة، وظهر الحزن الشديد عليهم، حيث قال "حسن ابو المجد" كبير مشجعي البلدية في حديث مع الخليج 365 الرياضي، بأن "العجوز" غير جدير بنادي مثل البلدية، حيث أنه لم يحقق الفارق مع الفريق، رغم تلبية كافة احتياجات الفريق، وطالب بتولية الإدارة لأحد من ولاد النادي

وفي نفس السياق شدد "احمد شتا" كابو جماهير بلدية المحلة، بأن الجهاز الفني ليس فقط من يتحمل موقف الفريق، بل مجلس الإدارة واللاعبين والجماهير، مشيرا إلا أنه يوجد شئ خطأ، وطالب "شتا" بأن الجميع يقف مع نفسه، ليصحح الموقف، وأكد علي أن ما زال الأمل قائم حيث يتبقي 7 مواجهات، وان الفرق 4 نقاط فقط، ولكن يجب اتخاذ القرار في أسرع وقت، من مجلس الإدارة لتوضيح الأمور، وتسائل لماذا لا يوجد الفريق في المركز الأول بجدارة، ما الذي ينقصه، موضحا بأنه تم التعاقد مع 16 صفقة جديدة في ظاهرة لم تحدث في تاريخ النادي من قبل، ويتم توفير كافة احتياجات الفريق من مشرب ومأكل، وصرف مستحقات ومكافآت اللاعبين كل مباراة، وأختتم حديثه بأن حلم الجماهير خلف الفريق علي أي حال، مطالبا المسئولين في البلدية بتصحيح موقف الفريق في أسرع وقت.

ويحتل البلدية المركز السادس برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب البطولة بعد التعادل اليوم مع الجزيرة المطروحي.