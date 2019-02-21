رياضة | معتز البطاوي: كليوباترا لا يستحق الخسارة أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز البطاوي: كليوباترا لا يستحق الخسارة أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن محمد الصباحي حكم مباراة فريقه أمام نادي مصر، لم يحالفه التوفيق في أخر 10 دقائق باللقاء، وقام بطرد لاعبين من فريق كليوباترا، واحتسب ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 90.

وقال البطاوي بعد نهاية المباراة: "الحكم قام بإشهار الكارت الأصفر في وجه محمد جمال، ثم الكارت الأصفر الثاني بدون أي سبب، لنلعب بعشرة لاعبين، ثم ركلة جزاء في الدقيقة 90، وطرد أخر".

وأردف قائلا: "كل التقدير للحكم محمد الصباحي، ولكن فريق كليوباترا كان يسير بشكل جيد، وأدرك هدف التعادل وأهدر أكثر من فرصة هدف محقق، ثم حدث ما حدث وخسرنا مباراة بثلاث نقاط".

وعاد ليقول: "لازلنا في الصدارة مع نادي مصر، ولكن ما يهمني هو الروح الرياضية، وما حدث في المدرجات بعد نهاية اللقاء لا يمت لها بأي صلة، لا أعلم من المتسبب في حالة الشغب التي وقعت ضد لاعبينا بعد نهاية المباراة، واستدرجوهم حتى المدرجات".

وألقى البطاوي باللوم على إدارة نادي مصر التي رفضت دخول أي كاميرا للملعب، حتى وإن كانت كاميرا فوتوغرافيا، لقد منعوا مصور النادي من دخول الاستاد قبل بداية المباراة، لا أعلم هل كان هناك مخطط لشيء ما أم لا ؟".

وأنهى حديثه قائلا: "لقد استقبلنا فريق نادي مصر ومسئوليه في الدور الأول بكل ود وروح طيبة، ولكن التعامل لم يكن بالمثل في الدور الثاني، ولكن لن أتحدث كثيرا في هذا الأمر، انتهت مباراة بثلاث نقاط، ونركز من الأن في لقاء كوكا كولا بالجولة المقبلة، أطالب لاعبي الفريق بالهدوء، لقد قدموا مباراة طيبة، والفريق لا يستحق الخسارة، ولا زلنا متمسكون بهدف الصعود".

وخسر كليوباترا أمام نادي مصر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، الخميس، على ملعب المركز الأوليمبي في المعادي، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية.