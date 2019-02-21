رياضة | الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم مسؤولو نادي الزمالك، الجدل حول مستقبل كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفنى للأبيض، في مران اليوم الخميس.
وحرص رئيس نادي الزمالك، على التأكيد للاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق على ثقته الكاملة في إمكانياتهم الفنية، وقدراتهم على التتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الكونفدرالية الافريقية.
وأقنع أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك والده بعدم إتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمستقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعدما طلب رحيله عقب مواجهة الأمس أمام طلائع الجيش.
وطلب أمير مرتضى من والده بمنح مهلة أخيرة للمدرب حتى مباراة مصر للمقاصة بكأس مصر والمقرر لها نهاية الشهر الجاري بسبب ارتباط الفريق بمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولي بالكونفدرالية ولقاء المقاصة بعدها بكأس مصر.
ويرفض أمير مرتضى فكرة رحيل جروس بشكل نهائي ويتمسك ببقائه مع الفريق ويرى أن رحيله سيكون خسارة فادحة وسيعود الفريق إلى نقطة الصفر.
وكان الزمالك قد تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثليهما بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد الجيش بالسويس.