رياضة | الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم الجدل حول مستقبل جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو نادي الزمالك، الجدل حول مستقبل كريستيان جروس المدير الفني للفريق خلال جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفنى للأبيض، في مران اليوم الخميس.

وحرص رئيس نادي الزمالك، على التأكيد للاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق على ثقته الكاملة في إمكانياتهم الفنية، وقدراتهم على التتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الكونفدرالية الافريقية.

وأقنع أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك والده بعدم إتخاذ أي قرار فيما يتعلق بمستقبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعدما طلب رحيله عقب مواجهة الأمس أمام طلائع الجيش.