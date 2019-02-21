رياضة | نجم ريال مدريد يحسم مصيره ويقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحسم مصيره ويقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الإسباني إيسكو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قرارًا بالرحيل عن صفوف فريقه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن إيسكو اتخذ قراره النهائى بالرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالى، وأخطر أنخيل سانشيز المدير الرياضى للمرينجى بهذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن فرانشيسكو إيسكو قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بصرف النظر عن بقاء سانتياجو سولارى المدرب الحالى أو رحيله عن جدران العملاق الإسبانى.

وأضافت الصحيفة أن الدولى الإسبانى إيسكو يرغب فى خوض تجربة جديدة بعيد عن ريال مدريد لعدم شعوره بالسعادة حالياً وعلى الأخص بسبب العلاقة المتوترة مع سانتياجو سولارى وعدم مشاركته لفترة طويلة بالتشكيل الأساسى للفريق.