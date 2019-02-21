رياضة | سر استفزاز رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد.. وتفاصيل شارة سيميوني المسيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استفزاز رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد.. وتفاصيل شارة سيميوني المسيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي إهانات كبيرة في ملعب أتلتيكو مدريد خلال قمة الأمس بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الموالي لريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو تعرض لسيل حاد من الإهانات من جانب جماهير أتلتيكو مدريد وهو ما دفع اللاعب للرد عليهم بالإشارة بالرقم 5.

وكشف الموقع، عن التفاصيل الكاملة لرد فعل رونالدو العنيف بجانب رد فعل سيميوني بعدما سجل لاعب أتلتيكو خيمنيز الهدف الأول في شباك يوفنتوس.

البداية مع واقعة سيميوني والذي قام بإشارة غريبة بعدما سجل خيمينيز الهدف الأول لأتلتيكو، وجاء رد فعل المدرب بناء على الهتافات المسيئة التي تعرض لها من بعض الجماهير المتواجدة.

أما واقعة رد فعل رونالدو بسبب تعرضه لهتافات عدائية من الجماهير والتي هتفت ضده بـ"المغتصب" بناء على الاتهامات الأخيرة التي وجهت له من فتاة أمريكية.