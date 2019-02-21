رياضة | البلدية ينجو من الهزيمة أمام الجزيرة والحراس تتألق في مباراة مثيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية ينجو من الهزيمة أمام الجزيرة والحراس تتألق في مباراة مثيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي بلدية المحلة والجزيرة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 18 للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

حيث فشل الفريقان في إحراز هدف التقدم طوال ال90 دقيقة، وكان الجزيرة الأخطر علي مرمي البلدية، ولكن تألق مؤمن جابر حارس فريق صاحب الارض، كان السبب في عدم هزيمة فريقه اليوم، وتصدي لأكثر من كورة كادت أن تكون هدف مؤكد.

وشهد اللقاء ايقاف المباراة لأكثر من مرة، وكثر بها الاصابات والاعتراضات علي قرارات "ميدو سلامة" حكم المباراة، وهو الأمر الذي أدي الي اعتداء لاعبي الجزيرة علي الحكم بين الشوطين، واشتباكات بين اللاعبين وبعضهم، والإداريين، وعقب انتهاء المباراة خرج الحكم وسط تعزيزات أمنية مشددة.

وطالب الجماهير إقالة أحمد العجوز بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، موجهين العتاب للاعبين، ومجلس الإدارة و رددوا "امشي بقي يا عم"

يحتل البلدية المركز السادس برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الجزيرة في المركز ال12 برصيد 16 نقطة.

خاض بلدية المحلة الشوط الأول بتشكيل مكون من مؤمن جابر، وأحمد إبراهيم، ومحمد حكا، وعبدالحميد سامي، ومحمد عبدالواحد، وشوقي فتحي، ومحمود سمير، ومهاب سعيد، وعلاء شعبان، ومحمود عبدالله، ومحمد هشام.

دكة البدلاء:- عصام سعد، ومحمود شريدة، وعبدالرؤوف ذكي، وبسام حسن، ومحمود طلعت، وأحمد خيري، وعبدالله الناي.

بينما مثل الجزيرة كل من أحمد خير ابو السعود، وأحمد رفعت، وإسماعيل سعيد، والسيد محسن كناشة، وأحمد سمير، وحسام الدين خليل، ومحمد عامر، وجبريل لوال، أشرف السيد، وعبدالله كوليبالي، ومحمود نور.

والبدلاء:- أسامة أنور خميس، ومحمد عوض الله، ومصطفي عبده، وعلي عبدالمولي، وخميس حسني، وعلي ابوطالب، وأحمد حجازي بسيوني.

أدار المباراة :- ميدو سلامة حكما، وعاونه احمد فوزي، ومحمد مصطفي، وشريف مهني، وجاء احمد عبدالشافي مراقبا عن المباراة، وابراهيم ابو السعيد مراقبا من لجنة الحكام.