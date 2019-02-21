انت الان تتابع تفاصيل خبر أخبار مفرحة لجمهور "راقصي التانغو" حول ميسي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 08:23 مساءً - ألمح رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلوديو تابيا، إلى إمكانية ظهور نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي بقميص "راقصي التانغو" في مارس المقبل، بعد اعتزاله اللعب دولياً مع المنتخب الأرجنتيني بسبب النتائج السلبية لمنتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

وقال تابيا في مقابلة مع "tycsports"، اليوم الخميس: "إذا استدعاه ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، فميسي سيكون في قائمة المنتخب".

وتخوض الأرجنتين مباريتين ودّيتين، الشهر المقبل؛ استعداداً لبطولة كوبا أمريكا 2019 في البرازيل؛ الأولى أمام فنزويلا في الـ23 من مارس، والثانية أمام المنتخب المغربي في طنجة، في الـ26 منه.