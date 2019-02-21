شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فالنسيا أمام سلتيك والان مع التفاصيل
يواجه اليوم الخميس الموافق نادى فالنسيا الأسبانى بقيداة مرسلينو نظيره نادى سلتيك الأسكتلندى بقيادة رودريجز في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق في المباراة التى تجمعهم ضمن مواجات الدورى الأوربي الممتاز لكرة القدم في الجولة 32 علي استاد الميستايا و ستعرض المباراة علي قناة بين اسبورت 2
و أعلن مرسلينو المدير الفنى لندى فالنسيا الأسبانى عن تشكيلة فريقه في مباراة اليوم أمام سلتيك الأسكتلندى و شهدت التكشيلة غياب كلا من : رونكاجلي - كوندوجيا - مورينو - باوليستا - كرستيانو بيتشينى و وجد علي دكة البدلاء كلا من : لويس غايا - جاميرو - كانغ ان - تشيريشيف - كوكلين و جائت التكشيلة كالاتى :
حراسة المرمى : نيتو
خط الدفاع : لاتو - ديا خابي - غاراى - واس
خط الوسط : غويديس - باريخو - سولير - توريس
خط الهجوم : سوبرينو - مينا
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