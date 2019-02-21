شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أتلتيكو مدريد: رونالدو فاز بثلاث بطولات فقط بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - انتقد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد "كريستيانو رونالدو" مهاجم يوفنتوس بعد إشارته الاستفزازية لجمهور فريقه خلال مباراة الأمس في ذهاب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا. وكان رونالدو قد أشار للجماهير بالرقم خمسة على يده ليذكرهم بفوزه بالبطولة لـ5 مرات من قبل. وصرح "سيريزو"، اليوم الخميس، عبر إذاعة "CRC" الإسبانية: "بالنسبة لي، رونالدو لم يفز بخمس بطولات لدوري أبطال أوروبا". وأضاف: "كريستيانو فاز فقط بثلاث بطولات، لأن البطولتين اللتين فاز بهما أمام أتلتيكو مدريد لم تكونان بمجهوده". وأشار رئيس الروخي بلانكوس من خلال تصريحاته إلى أن ريال مدريد لم يستحق الحصول على لقبي دوري أبطال أوروبا بعامي 2014 و 2016 على حساب ناديه، مضيفا إلى وجود عوامل أخرى ساعدتهم في الفوز بالبطولتين.

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