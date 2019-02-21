شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ارسنال الرسمى أمام بوريسوف والان مع التفاصيل

يواجه اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 نادى ارسنال الانجليزى بقيادة اوناى ايمرى نظيرة باتى بوريسوف بقيادة الكساى باجة في اطار مباراة العودة لدور 32 من بطولة الدورى الاوبي موسم 2019 لكرة القدم في تمام الساعة الثمانة الا خمس دقائق علي استاد الامارات و تزاع المباراة علي قناة بين اسبورت 1 .

أعلن اوناى ايمرى المدير الفنى لنادى ارسنال الانجليزى عن تشكيلة فريقه اليوم في المباراة التى تجمعهم مع فريق باتى بوريسوف و شهدت التكشيلة غياب كلا من : بيرلين - لاكزيت - ويلبيك - هولجينق - اينسلي مايتلاند

و وجد علي دكة البدلاء : توريا - دينيس سوايرز - رامزى - كولاسيناك و جائت التكشيلة كالاتى :

حراسة المرمى : تشيك

خط الدفاع : مونريال - موستافي - كوسييلنى - ليشتستاينر

خط الوسط : جوندوزى - شاكا - أوزيل

خط الهجوم : ايوبي - مخيتريان - أوباميانغ