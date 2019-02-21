شكرا لقرائتكم خبر عن اليورباليج.. أبناء الأتزوري على أعتاب دور الستة عشر والان مع التفاصيل

الخليج 365-

تختتم مساء اليوم الخميس والموافق للحادي عشر من شهر فبراير الحالي, لقاءات الإياب من دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي, وتدخل الأندية الإيطالية ممثلي الأتزوري في البطولة مباريات الليلة وهي على بعد خطوة من العبور إلى دور الستة عشر, حيث تتمثل في كل من نابولي وإنتر ميلان.

ويستضيف نابولي فريق زيورخ السويسري, ويدخل أصحاب الأرض لقاء الليلة بكل ارتياحيه دون أي ضغوط عصبية او نفسية, بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف تحت قيادة مدربهم المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي, حيث يحتاج أبناء الجنوب للفوز بأي نتيجة او التعادل او الخسارة بهدف للتأهل لدور الستة عشر.

على الجانب الأخر في ميلانو الأمور لا تختلف كثيراً, حيث يستضيف إنتر ميلان فريق رابيد فيينا النمساوي على ملعبه في جوزيبي مياتزا, أبناء الوحش الإيطالي لوتشيانو سباليتي يطمحون في الفوز بهدف فقط لا أكثر او التعادل على أقل للتقدير للحصول على بطاقة العبور لدور الـ 16 من الدوري الأوربي, بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لاشئ.

تبدأ مباراة نابولي وزيورخ في تمام التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية, والثامنة إلا خمسة بتوقيت القهارة, وتبث عبر قناة beIN Sports HD4, بصوت جواد بده, فيما ينطلق لقاء إنتر ميلان ورابيد فيينا في الحادية عشر بالتوقيت المحلي لمكة المكرمة, والعاشرة بتوقيت مصر, وتذاع حصرياً عبر قناة beIN Sports HD4 بتعليق نوفل باشي.