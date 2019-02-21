شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يعلن تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، تشكيل الأسبوع لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد لعب أربع مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال.

وضم تشكيل أفضل اللاعبين بدوري الأبطال لهذا الأسبوع: لوبيز في حراسة المرمى «ليون»، دييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز «أتلتيكو مدريد» وماتس هوميلز ودافيد ألابا «بايرن ميونخ» وجوردي ألبا «برشلونة» ودافيد سيلفا وليروي ساني ورحيم سترلينج «مانشستر سيتي» ونبيل بن طالب «شالكه» وسيرجيو أجويرو «مانشستر سيتي».

ومن المقرر أن تقام مباريات العودة بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، في مارس المقبل.

وشهدت الجولة خوض 4 مباريات، حيث تعادل ليفربول الإنجليزي سلبيا مع بايرن ميونخ الألماني، وهي نفس نتيجة مباراة برشلونة الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي، بينما فاز أتليتكو مدريد على يوفنتوس الإيطالي بهدفين نظيفين، فيما تمكن مانشستر سيتي من الفوز على شالكه الألماني بنتيجة 3-2.