شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أحمد يؤكد ثقته في اتحاد الكرة وخبراته في تنظيم البطولات الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ثقته في الاتحاد المصري لكرة القدم وخبراته في تنظيم البطولات الكبرى، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه رئيس الاتحاد المهندس هاني أبوريدة على مستوى الكرة الأفريقية، ومشددا على التعاون الكامل بين الاتحادين من أجل إنجاح البطولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليومالخميس لمقر الاتحاد المصري للعبة، حيث كان في استقباله المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد، وأحمد شوبير نائب الرئيس، وأحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح عضوا مجلس الإدارة.



من جانبه.. خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية الدوري الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية.

واستند الاتحاد المصري على المادة 9-1 (المعايير)، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.