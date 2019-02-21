شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من المتحدث الرسمي لبيراميدز على قرارات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على قرار مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب بالالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019.

وكتب «عفيفي»، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا: «الحكاية باختصار أن المشاركة انتصار والانسحاب انتصار، الفوز انتصار والهزيمة شرف ليوم الدين، اللاعب لما يجيلنا احتراف ولو خرج من عندنا (عكس رغبتنا) بنفس الطريقة اللي جالنا بيها خيانة».

وتابع: «الجدول ميتغيرش لأن الاتحاد هو اللي عمله بنفسه بس يتغير حتى لو الاتحاد برضه هو اللي عمله بنفسه لو تغييره في مصلحتنا، وقت الهزيمة نتهم الجميع بكل شيء ووقت الفوز نتهم من يتهم أي حد بأي شيء بأنه يعيش نظرية المؤامرة، الدعم لو جالنا حب ولو راح لغيرنا إفساد للرياضة المصرية، أي حكاية بسيطة وسهلة مادام لقت اللي يصدقها ويا بخت اللي حكاياته بتتصدق من قبل ما تتحكي».

وجاء نص قرار الأهلي كالتالي: «الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة أن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية»، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.