فرحة 3 دقائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة 3 دقائق فقط منحها الاتفاق لمضيفه الحزم من أجل الاحتفال بهدفه الذي سجله فاجنر أليماو من ضربة جزاء، حيث حقق بالتعادل في الدقيقة 70 من ضربة جزاء أيضا سجلها كريستيان جوانكا في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة الـ21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



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