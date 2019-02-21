التعاون يجدد عقد عبدالفتاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة جددت إدارة نادي التعاون أمس عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لاعب المواليد، عبدالفتاح آدم لمدة 3 سنوات. ووقع آدم على عقود التجديد، في حضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم، ووكيل أعماله، هشام العريني. ووجه القاسم الشكر والتقدير لمحمد العريني على دوره الإيجابي في إتمام تجديد عقد آدم. وقال القاسم «الحمد لله، عبدالفتاح آدم تعاوني لثلاثة مواسم مقبلة، تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق والنجاح، وشكر خاص للعريني على تعامله الرائع».



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