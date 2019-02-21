السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس، مع مسؤولي مكاتب هيئة الرياضة في مختلف مناطق المملكة خلال لقاء بحث تحديد المهام وضرورة تأديتها على الوجه الأكمل.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي عن اللقاء «في لقائي مع مسؤولي مكاتب هيئة الرياضة، حرصنا على ضرورة تحديد المهام الخاصة بهم، وأفضل الأساليب لتنفيذها، أتطلع لمكاتب قادرة على تقديم خدماتها بجودة وكفاءة تسهم في تنفيذ فعاليات رياضية نوعية ومبادرات مجتمعية، أثق في تحقيق ذلك بدعم واهتمام أمراء المناطق».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الهيئة يطالب المكاتب بتفعيل أدوارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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