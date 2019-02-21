رئيس الهيئة يطالب المكاتب بتفعيل أدوارها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس، مع مسؤولي مكاتب هيئة الرياضة في مختلف مناطق المملكة خلال لقاء بحث تحديد المهام وضرورة تأديتها على الوجه الأكمل.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي عن اللقاء «في لقائي مع مسؤولي مكاتب هيئة الرياضة، حرصنا على ضرورة تحديد المهام الخاصة بهم، وأفضل الأساليب لتنفيذها، أتطلع لمكاتب قادرة على تقديم خدماتها بجودة وكفاءة تسهم في تنفيذ فعاليات رياضية نوعية ومبادرات مجتمعية، أثق في تحقيق ذلك بدعم واهتمام أمراء المناطق».