الوحدة في مهمة عرقلة مساعي أحد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يدرك الوحدة بقيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو، أن أحد الذي يحل عليه اليوم ضيفا على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن الجولة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يختلف كثيرا عن أحد الذي واجهه في الدور الأول وتغلب عليه في ملعبه بين جماهيره بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة 3 - 1، فقد اختلف وضع الفريق كثيرا رغم استمراره في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، حيث حصد خلال الخمس جولات الماضية من الدور الثاني 6 نقاط، وهو الرقم نفسه الذي حصده طوال الدور الأول (15 مباراة)، ما يؤكد التطور الذي تشهده صفوف الفريق نتيجة الترميم الذي أحدثته إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية وضم عدد من المحترفين البارزين، حيث يهدف اليوم إلى الفوز للمضي في سكة مغادرة المركز الأخير.

ولا يغفل فرسان مكة هذا الجانب ليدفعهم أكثر لتحقيق الفوز، والرغبة في اقتحام مراكز المقدمة مجددا عقب تراجع الفريق إلى المركز السابع بعد أن كان أحد الأربعة الأوائل في جولات قريبة ماضية.

ويملك الوحدة 31 نقطة متساويا مع الفتح، وفوزه اليوم سيدفعه إلى المركز الخامس، حال خسارة التعاون أمام الباطن. ويملك فرسان مكة المفاتيح الكافية للوصول إلى مرمى أحد.

ورغم شكوى إدارة النادي من ضعف الدعم الجماهيري للفريق في ملعبه، إلا أنها تتوقع مساندة قوية للاعبين من المدرجات اليوم.

وفي آخر مباراة للوحدة في الجولة الماضية، خسر أمام الشباب 0 - 1، بينما خسر أحد أمام التعاون 0 - 4.