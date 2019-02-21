شكرا لقرائتكم مرتضى منصور للاعبي الزمالك: "محدش غيركم هياخد الدوري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفنى للفريق على هامش مران اليوم الخميس، في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الادارة والقائم بمهام أمين الصندوق وأمير مرتضي منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادى.

كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن مرتضى منصور حرص على التأكيد للاعبين وأفراد الجهاز الفني للفريق ثقته الكاملة في إمكانياتهم الفنية وقدراتهم على التتويج ببطولة الدورى العام خلال الموسم الحالي والمنافسة على لقب الكونفدرالية الافريقية.

وأكد رئيس نادى الزمالك بانه يدرك جيداً بأنهم قادرون على تخطى كبوة طلائع الجيش وخسارة نقطتين في مشوار المنافسة على اللقب المحلى والعودة لتحقيق الانتصارات خلال الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

أشار مرتضى منصور للاعبين إلى الفريق بأنه لا يزال على قمة جدول المسابقة وهم الأفضل في الدوري العام وحظوظهم كبيرة للتتويج بالبطولة خلال الموسم الحالى مؤكدا للاعبين والجهاز الفنى عن دعم ومساندة مجلس الادارة لهم من أجل التتويج بجميع البطولات خلال الموسم الحالى.

طالب مرتضى منصور من اللاعبين تحقيق الفوز على فريق بترو أتليتكو الانجولي، فى مواجهة الأحد المقبل في الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية لتكون بمثابة انطلاقة الفريق في البطولة الأفريقية التى تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية فى المجموعة التى يتذيلها الفريق الأبيض بنقطة واحدة ويتصدرها نصر حسين داى الجزائرى بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكينى وبترو أتلتيكو الأنجولى بـ3 نقاط.