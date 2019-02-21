شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزى يُغرم كلوب بعد الهجوم على التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم غرامة مالية على الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، بعد قبول الإتهام الموجهة له من قبل لجنة الإنضباط بسبب هجومه على حكم مباراة الريدز ووست هام يونايتد بالجولة الـ 25 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

كان الإتحاد الإنجليزى قد وجه إتهام صريح للألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول بالهجوم على حكم مباراة وست هام يونايتد عقب نهاية اللقاء.

أكدت شبكة "سكاى سبورت"الإنجليزية، إن الإتحاد الإنجليزى وقع غرامة مالية قيمتها 45 ألف إسترلينى بسبب هجومه على حكم مباراة وست هام يونايتد ونقاشه الحاد معه عقب نهاية المباراة التى جمعت الفريقين 4 فبراير الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 فيما بينهما.

ويتساوى فريق ليفربول مع مانشستر سيتى فى صدارة الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة لكن يتفوق الأخير بفارق الأهداف.