شكرا لقرائتكم ياسر ريان : البدري ظلم ابني .. و"شايفه زي متعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان نجم الأهلى السابق إن انتقال نجله أحمد من الأحمر للجونة على سبيل الإعارة تعد فرصة جيدة بالنسبة له حتى يستطيع اكتساب خبرات واحتكاكات الدوري الممتاز فضلا عن الدخول فى أجواء وحساسية المباريات لا سيما أن المباريات التى كان يخوضها مع قطاع الناشئين لم تكن كفاية بالنسبة له.

أضاف ريان فى تصريحات خاصة لـ "سوبركورة" إن نجله كان يرغب فى الرحيل عن الأهلى حتى يأخذ الفرصة المناسبة لإثبات نفسه موضحا أنه حاول منعه قائلا له 10 دقائق فى القلعة الحمراء تساوي أشواط كثيرة مع الأندية الاخري.

تابع نجم الأهلى إن نجله تلقى الكثير من العروض المحلية من الإنتاج الحربى وسموحة والنجوم والاتحاد السكندري ولكنه فضل فريق الجونة نظرا لتواجد حمادة صدقى ابن الأهلى على رأس القيادة الفنية للفريق الساحلى فضلا عن قربه من وكيله نادر شوقى وحسام غالى اللذان يعملان فى المنظومة الإدارية للجونة.

أرف ريان أن نجله يبذل قصارى جهده فى الوقت الحالى كى يثبت جدارته مؤكدا أنه يتحدى نفسه فى الوقت الحالى لعودته مرة أخري للقلعة الحمراء موضحا ان ابنه أحمد يشعر براحة داخل الجونة لا سيما أن المنظومة الإدارية لفريقه تعد قريبه من النادى الأهلى لتواجد نادر شوقى وحسام غالى فيها.

أكمل ريان أن حسام البدرى المدير الفنى السابق للأحمر ظلم فريقه نظرا لأنه كان يعطيه الفرصة فى أوقات غير مناسبة الأمر الذى كان يجعله فى مرمى انتقادات الجماهير مضيفا أن البدري كان لا يمنح احمد الفرصة فى بعض المباريات السهلة فى كأس مصر.

يرى نجم القلعة الحمراء السابق أن نجله يشبه عماد متعب مهاجم الفريق السابق فى طريقة لعبه وخطورته داخل الصندوق.