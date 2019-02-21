شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الخميس 21 / 2 / 2019 راشفورد يوافق على تمديد عقده مع الشياطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مانشستر يونايتد تدريباته استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" فى الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى.

راشفورد يقترب من تمديد تعاقده مع مانشستر يونايتد



كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد على وشك تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر لمدة 6 مواسم مقبلة، بعد المستوى الرائع الذى ظهر به خلال الموسم الجارى.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن راشفورد وافق على البقاء فى صفوف اليونايتد حتى عام 2025، بعد ان عرضت عليه الإدارة التمديد مقابل راتب أسبوعى يبلغ 200 ألف جنيه استرلينى.

وينتهى عقد راشفورد صاحب الـ 21 عاما الحالى فى صيف 2020، واحرز فى الموسم الجارى 10 أهداف وصنع 8 فى 32 مباراة شارك خلالها بجميع البطولات.



ماركوس راشفورد

سولشاير يستقر على ملامح تشكيل مانشستر يونايتد ضد ليفربول



ذكر الموقع الرسمى لمانشستر يونايتد أنه نتيجة لعدم جاهزية الثنائى جيسى لينجارد وأنتونى مارسيال، فقد اعتمد سولشاير على خط هجوم تألف من ثلاثة لاعبين وهم ماتا، لوكاكو وراشفورد في مباراة الفريق الأخيرة، كما تم الدفع بأليكسيس سانشيز كبديل فى الشوط الثاني من عمر المواجهة التي أقيمت فى غرب لندن أمام أرسنال وحصل على إشادة من زملائه فى الفريق بعد اجتهاده من أجل المحافظة على الفوز المهم، وسوف يكون من الرائع أن نتعرف على مهاجمى الفريق الذين سيبدأون لقاء ليفربول.

وفى الوقت نفسه، فمن المتوقع أن يعود الحارس ديفيد دى خيا إلى اللعب بعد أن كان أفسح المجال لكى يشارك الأرجنتينى سيرجيو روميرو كأساسى فى حراسة المرمى في مباراة ليلة الإثنين الماضى.

وعلى صعيد خط الدفاع، يمكن لسولشاير المفاضلة بين كل من ليندلوف، بايلى، فيل جونز وكريس سمولينج فى قلب دفاع الفريق، كافة اللاعبين الأربعة كانوا قد بدأوا على الأقل مباراة واحدة فى المباريات الثلاث الأخيرة، ويبدو أن روخو يقترب من استعادة كامل لياقته البدنية بعد أن تدرب مع الفريق على مدار الأسابيع القليلة الماضية.