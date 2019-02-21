تأثر صورة "نايكي" بعد إصابة نجم أميركي صاعد في كرة السلة

اسماء السيد - تأثرت صورة عملاق التجهيزات "نايكي" الخميس بعد إصابة استعراضية تعرض لها نجم صاعد في كرة السلة الأميركية، نتيجة تمزق حذائه الرياضية خلال مباراة حضرها الرئيس السابق باراك أوباما.

وأصيب زيون وليامسون لاعب جامعة ديوك والمرشح للانتقال إلى دوري "أن بي ايه" للمحترفين، بعد 40 ثانية من بداية المواجهة ضد كارولاينا الشمالية.

وانفجر حذاؤه بشكل واضح خلال ارتكازه على قدمه ما تسبب بانزلاقه وإصابته بركبته، بحسب مشاهد أظهرتها شبكة "اي اس بي ان" التي نقلت المباراة.

خرج اللاعب وهو يعرج دون العودة إلى الملعب مجددا، في صدمة فاقت المنافسة القوية بين الجامعتين اللدودتين.

وقال ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز وسفير نايكي "آمل في أن يكون الشاب على ما يرام! لقد انفجر حذاؤه تماما".

بدوره، غرد أوباما الذي حضر المباراة مع مشاهير آخرين "يبدو زيون وليامسون شابا رائعا ولاعب كرة سلة استثنائيا في الوقت عينه. آمل في تعافيه سريعا".

وفي وقت اجتاح المشهد وسائل التواصل الاجتماعي، اتجهت الانظار نحو نايكي المتعاقدة حصرا مع فريق ديوك لمدة 12 عاما. وشرحت الشركة في رسالة لوكالة فرانس برس "ولو انه حادث معزول، فاننا نحاول فهم ما حدث".

وتراجعت أسهم نايكي في "وول ستريت" بنسبة 1,36% في التبادلات الألكترونية ما قبل الدورة.

وتخوض نايكي معركة مع "أديداس" و"أندر آرمور" لجذب رعاية أبرز نجوم الرياضة العالميين.

ويعد وليامسون من أبرز الوجوه الصاعدة في الرياضة الأميركية، وبعمر الثامنة عشرة يبلغ عدد متابعيه على موقع انستاغرام 2,4 مليوني شخص.

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